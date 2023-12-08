Госпитализирован Леонид Агутин

По данным издания, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в ноге. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу предстоит лечение, для начала — медикаментозное.

Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае — под угрозой отмены, как и предновогодние корпоративы. Но всё зависит от эффективности лечения и реабилитации (и предположим, что от желания самого артиста заработать).