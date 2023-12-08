Шоубиз
08.12.2023, 16:00

Госпитализирован Леонид Агутин

 (2)
Леонид Агутин
Леонид Агутин
ФОТО: Youtube

Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве, — волнуется телеграм-канал Mash. Предположительно, у него образовался тромб в ноге.

По данным издания, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в ноге. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу предстоит лечение, для начала — медикаментозное.

Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае — под угрозой отмены, как и предновогодние корпоративы. Но всё зависит от эффективности лечения и реабилитации (и предположим, что от желания самого артиста заработать).

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии