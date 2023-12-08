Еще одна актриса обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии

По словам Даррас, она подверглась сексуальному домогательству со стороны актера во время съемок кинокомедии „Дискотека“ в 2007 году, где сыграла участницу танцевального конкурса. На тот момент девушке было 26 лет. Актриса утверждает, что Депардье смотрел на нее так, „будто она была куском мяса“. И даже приглашал к себе в гримерку! Получив отказ, он продолжал „лапать“ ее между дублями. „Он подошел ко мне, а затем провел рукой по моим бедрам и ягодицам“, — с отвращением вспоминает Даррас.

Свое многолетнее молчание актриса объяснила тем, что в момент событий испугалась за свою карьеру — ведь, как она полагала, подобные жалобы могли навсегда внести ее в „черный список“ и поставить крест на профессии. Лишь спустя 16 лет женщина решилась поделиться этой историей.

Именно из-за этого томительного ожидания жалоба может быть отклонена — в силу срока давности во Франции. Сам Депардье еще в октябре 2023 года опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, в котором заявил, что он „не насильник и не хищник“, и даже никогда не оскорблял женщин.