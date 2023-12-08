ФОТО | В кинотеатре Apollo появился новый иммерсивный кинозал с особой технологией - первый в Северных странах!

Созданный французским концерном CGR Cinémas кинозал ICE Theaters содержит высокотехнологичную иммерсивную технологию ICE, которая превращает поход в кино в совершенно иной опыт. По бокам кинозала установлены LED-панели, которые дополняют происходящее на экране динамичными красками и формами.

Технологии кинозала ICE отвечают определенные фильмы, при создании которых были учтены особенности зала. Кинозал ICE также оснащен технологией Dolby Atmos. Пока что такой зал есть лишь в кинотеатре в торговом центре Solaris.