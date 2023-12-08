Кино
08.12.2023, 17:45

ФОТО | В кинотеатре Apollo появился новый иммерсивный кинозал с особой технологией - первый в Северных странах!

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APOLLO KINO AVAS PÕHJAMAADE ESIMESE ICE THEATERS® KINOSAALI
APOLLO KINO AVAS PÕHJAMAADE ESIMESE ICE THEATERS® KINOSAALI
ФОТО: Rasmus Valdmann

6 декабря в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris появился иммерсивный кинозал ICE Theaters - первый в Северных странах. Эстония - вторая страна после Франции, где открылся кинозал с подобной технологией.

Созданный французским концерном CGR Cinémas кинозал ICE Theaters содержит высокотехнологичную иммерсивную технологию ICE, которая превращает поход в кино в совершенно иной опыт. По бокам кинозала установлены LED-панели, которые дополняют происходящее на экране динамичными красками и формами.

Технологии кинозала ICE отвечают определенные фильмы, при создании которых были учтены особенности зала. Кинозал ICE также оснащен технологией Dolby Atmos. Пока что такой зал есть лишь в кинотеатре в торговом центре Solaris.

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