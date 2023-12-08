Воры ограбили дом Киану Ривза и украли его оружие

„Грабители в лыжных масках проникли в дом артиста и скрылись до приезда полиции“, — пишет портал со ссылкой на свои источники. Хозяина в тот момент дома не было. Неизвестно, украдено ли что-то кроме оружия, отмечает портал.

Грабители сработали по схеме, чем-то напоминающей старый фильм „Как украсть миллион“ с Одри Хэпберн. Сначала в полицию поступил звонок об ограблении. Наряд срочно прибыл и никого не обнаружил. Копы вздохнули с облегчением и уехали. Тут-то дом и „обнесли“. Когда полиция вернулась, дом опять был пуст — на этот раз уже, так как злоумышленники его покинули.