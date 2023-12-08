08.12.2023, 20:57
ВИДЕО | Светлана Лобода презентовала новогодний сингл „Метелица“ на русском языке(3)
ФОТО: LOBODA
Светлана Лобода презентовала записанное видео на новую песню „Метелица“. В нем артистка исполнила сингл живьем в сопровождении музыкантов латышей, которые за последние два года стали неотъемлемой частью ее команды. А сама видео-работа была снята и срежиссирована в Риге.
Новую композицию Лобода называет подарком под ёлку для всех, кто хоть единожды любил по-настоящему.
„В тишине украшенных улиц особенно громко звучит одиночество. Многие из нас в эти дни грустят о прошлом, но главное, ни при каких условиях не терять веры в будущее“ - комментирует LOBODA.
Светлана Лобода заявлена в качестве одного из хедлайнеров предстоящего масштабного фестиваля в Õllesummer и уже в июле 2024 года представит Украину на певческом поле Таллинна.