ВИДЕО | Светлана Лобода презентовала новогодний сингл „Метелица“ на русском языке

Светлана Лобода презентовала записанное видео на новую песню „Метелица“. В нем артистка исполнила сингл живьем в сопровождении музыкантов латышей, которые за последние два года стали неотъемлемой частью ее команды. А сама видео-работа была снята и срежиссирована в Риге.