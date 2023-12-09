Кино
09.12.2023, 11:18

Умер звездный актер 70-х Райан О’Нил

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PEOPLE-RYAN O'NEAL/
PEOPLE-RYAN O'NEAL/
ФОТО: Danny Moloshok | REUTERS

Умер американский актер, звезда фильмов „История любви“, „Бумажная луна“ и „Барри Линдон“ Райан О’Нил, ему было 82 года. Об этом сообщил его сын Патрик О’Нил в Instagram. Причина смерти не уточняется, при этом в 2012 году актеру диагностировали рак простаты.

Райан О’Нил был номинирован на премию „Оскар“ за лучшую мужскую роль за душераздирающую драму 1970 года „История любви“ с Эли МакГроу в главной роли.

Как пишет Bloomberg, он был одной из крупнейших кинозвезд мира 70-х годов, работая в разных жанрах со многими из самых знаменитых режиссеров той эпохи, включая Питера Богдановича в „Бумажной луне“ и „Как дела, Док?“, а также Стэнли Кубрика в „Барри Линдоне“. Он часто использовал свою мальчишескую блондинистую внешность, чтобы играть мужчин, которые скрывали темное или зловещее прошлое за своими образами, отмечает агентство.

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