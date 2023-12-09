Умер звездный актер 70-х Райан О’Нил

Райан О’Нил был номинирован на премию „Оскар“ за лучшую мужскую роль за душераздирающую драму 1970 года „История любви“ с Эли МакГроу в главной роли.

Как пишет Bloomberg, он был одной из крупнейших кинозвезд мира 70-х годов, работая в разных жанрах со многими из самых знаменитых режиссеров той эпохи, включая Питера Богдановича в „Бумажной луне“ и „Как дела, Док?“, а также Стэнли Кубрика в „Барри Линдоне“. Он часто использовал свою мальчишескую блондинистую внешность, чтобы играть мужчин, которые скрывали темное или зловещее прошлое за своими образами, отмечает агентство.