„Срочно на операцию“: Леонид Агутин вышел на связь из больницы

Оказалось, Агутин пришёл (с трудом) к врачам с простой просьбой. Однако доктора отправили знаменитость на осмотр — и ситуация сразу изменилась. „Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал — растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили.

Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!“ — отметил 55-летний исполнитель в личном блоге, опубликовав фото из больничной палаты.

Преданные фанаты не на шутку разволновались и желают любимому артисту скорейшего выздоровления. „Поправляйтесь быстрее, Леонид Николаевич!“; „Счастье, что заметили и помогли“; „Правильно, приехали в больницу вовремя“; „Нет худа без добра — вас спасла боль!“; „Ты не смей нас покидать, а то они без тебя понапишут“, — комментируют они публикацию. Отметились и коллеги по „творческому цеху“: здоровья пожелали Катя Лель, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Анастасия Спиридонова, Катя Айова, Дарья Повереннова и другие.