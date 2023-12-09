Александра Васильева проверят в Следственном комитете России

Как сообщает Telegram-канал SHOT, бывший ведущий „Модного приговора“, осудивший войну, вернулся в Москву и преподает студентам. По мнению общественников, это недопустимо. „Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны? — цитирует SHOT председателя движения. — Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки „Теория и индустрия моды“ философского факультета МГУ?“.
Напомним, Александр Васильев имеет несколько гражданств, в том числе литовское и французское. Именно во Францию он уехал после начала войны. Оттуда он сообщал о том, что Россию ждет „беспрецедентная изоляция“ и что сам он молится „за целостность границ и уважение к культурному наследию Европы“. Однако позже принял решение вернуться в Россию.