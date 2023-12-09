ТОП-3 недооцененные эрогенные зоны для умопомрачительного секса

Признанный эксперт и писатель не забывает давать подсказки подписчикам в соцсетях. На этот раз в соцсети Х (бывший Твиттер) доктор раскрыла три эрогенные зоны, которые чаще всего недооценивают, и пообещала тем, кто прислушается к ее словам, „интенсивное“ удовольствие.

Итак, запоминайте: под коленом — это раз, бока — это два, свод стопы — это три.

Если вы все еще читаете этот текст, а не ушли пробовать новые знания на практике, возможно, вам будет интересен отзыв одного из комментаторов, который уже успел проверить утверждения сексолога: „Изучение недооцененных эрогенных зон, таких как внутренний сгиб колена, может сделать прелюдию более соблазнительной, превратив исследование ощущений в восхитительное путешествие“.