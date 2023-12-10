10.12.2023, 10:48
Надежде Бабкиной стало плохо во время выступления перед российскими военными(30)
ФОТО: Youtube
Telegram-канал Mash сообщил, что певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. По информации канала, певице вызвали скорую.
Как пишет Mash, Бабкина потеряла сознание в студии телеканала „Звезда“, съемочная группа вызвала скорую. По информации канала, прибывшие на место медики привели артистку в чувство, госпитализация не потребовалась.
Однако заместитель художественного руководителя театра Бабкиной „Русская песня“ Сергей Рябов заявил, что артистка в обморок не падала: „Надежде Георгиевне стало нехорошо, это правда. Было связано с тем, что очень душно в студии. Надежда Георгиевна сказала эмоциональную речь и случайно переволновалась, скажем так“.