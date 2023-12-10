Измены не простила: Натали Портман появилась на публике без обручального кольца

Американская артистка с израильскими корнями появилась в шоу Марка Консулоса и Келли Рипа. Внимательные пользователи заметили, что Натали пришла в студию без обручального кольца. В окружении звезды сообщили, что она рассталась с Бенджамином Мильпье из-за обвинений в измене.

Брак пары оказался под угрозой в июне. Французские СМИ сообщили о том, что известный хореограф изменял голливудской звезде с 25-летней активисткой по борьбе с изменением климата по имени Камиль Этьен.

Супруги пытались восстановить отношения после случившегося, Портман надеялась простить мужа, после сообщения о его неверности она еще некоторое время выходила в свет с кольцом. „Роман Бенджамина с Камиль был недолгим и теперь закончен. Они с Натали пытались наладить свой брак, но в настоящее время у них ничего не получается“, — рассказал инсайдер.

Теперь, судя по всему, звезда всё-таки поставила крест на семейной жизни. В окружении артистки пока говорят, что слухи о расставании являются спекуляцией, поскольку твердого решения принято не было. „В глубине души Портман и Мильпье всё еще по-настоящему влюблены и пытаются разобраться, что пошло не так в их браке. Бенджамин знает, что совершил огромную ошибку, и он делает всё возможное, чтобы заставить Натали простить его и сохранить их семью вместе. Натали невероятно скрытна, и не намерена обыгрывать это в средствах массовой информации. Ее главный приоритет - защита своих детей и их частной жизни. Натали до сих пор не знает, разойдется ли она с мужем, несмотря на чувство бессилия в результате измены. Это действительно борьба - продолжать жить с этим“, — сообщил друг пары.

Актриса и хореограф познакомились в 2009 году на съемках фильма „Черный лебедь“. Мильпье ставил танцы в ленте, за которую Портман получила „Оскар“. Через год влюбленные объявили о помолвке, а еще через два сыграли свадьбу. У них есть двое детей – 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.