10.12.2023, 14:01
ФОТО | „Будь здорова, ба!“: внучка трогательно поздравила Алису Фрейндлих с 89-летием
ФОТО: Youtube
Алиса Фрейндлих отмечает свой день рождения. На днях ей исполнилось 89 лет. По этому случаю внучка актрисы Анна Мышинская поделилась с фанатами снимком со знаменитой бабушкой.
Звезда „Служебного романа“ буквально светилась от счастья в объятиях наследницы, сверкая белоснежной улыбкой.
„Моя любовь! С каждым годом я все более жадно впитываю и запоминаю каждое мгновение, каждое движение, слово, запах. 89 лет! Будь здорова, ба! Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать!“ — написала Анна.