Шоубиз
10.12.2023, 12:08

Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Беларуси

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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
ФОТО: Youtube

Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске — врачи диагностировали у неё пневмонию, — передаёт телеграм-канал Mash.

По информации канала, Кудрявцева заболела ещё в Москве — на „Песне года“. Медики советовали ей не лететь в Беларусь, но она проигнорировала их рекомендации.

В результате Лере стало плохо по прилёте в Минск, где она должна была выступить на „Песне года“. Ведущая жаловалась на слабость и сильный кашель. Вскоре приехала бригада скорой помощи и забрала её в больницу. Ночью ей сделали КТ и обнаружили воспаление лёгких.

Также cо схожими симптомами в медучреждение забрали мастера по волосам Кудрявцевой.

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