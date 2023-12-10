Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Беларуси

По информации канала, Кудрявцева заболела ещё в Москве — на „Песне года“. Медики советовали ей не лететь в Беларусь, но она проигнорировала их рекомендации.

В результате Лере стало плохо по прилёте в Минск, где она должна была выступить на „Песне года“. Ведущая жаловалась на слабость и сильный кашель. Вскоре приехала бригада скорой помощи и забрала её в больницу. Ночью ей сделали КТ и обнаружили воспаление лёгких.