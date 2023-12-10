„Слово пацана“. Почему скандальный российский сериал стал популярным в Украине

Институт утверждает финансирование в том числе проектов так называемых российских военкоров, дает деньги для производства роликов вроде „Слезы Донбаса“ и „Нацистские каратели“ (об украинском полке „Азов“, который в России запрещен как „террористическая организация“), а также на российские патриотические фильмы.

Сериал был снят при финансовой поддержке ИРИ — российского Института развития интернета. Эта структура распределяет бюджетные деньги на „патриотический контент“. В наблюдательный совет организации входит, например, редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В его основе лежат реальные события, которые описал журналист Роберт Гараев в своей книге о криминальной Казани, а на экран перенес режиссер Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина).

Запретить сериал некоторые требуют и в самой России, хотя его сняли за государственные деньги.

Что же это за феномен?

Тем временем сериал с послевкусием крови, афганского синдрома и песен „Ласкового мая“ стал хитом: он периодически возглавляет украинские гугл-тренды и музыкальные чарты. Саундтрек из него, песня „Пыяла“ группы „АИГЕЛ“ уже много дней занимает первую строчку чарта Top-100 Ukraine в Apple Music.

В адрес Службы безопасности Украины посыпались требования его запретить, хотя российское кино украинцы и так в основном смотрят на пиратских стриминговых платформах, которые уже находятся вне закона.

В Украине многих шокирует популярность сериала, эти люди ошарашены: как в разгар войны с Россией, постоянных обстрелов, смертей и тяжелой ситуации на фронте молодежь может смотреть произведенный в России сериал, который, как считают такие люди, „романтизирует поздний совок“?

„Точняк, все так и было“, „Как с моего района нарисовали“, — комментируют некоторые зрители. Младших захватывает экзотика, старших — ностальгия. Другие же называют его опасным произведением, которое героизирует бандитов и криминал. Особенно для подростков — возрастное ограничение 18+ для многих преградой не стало.

Сериал часто сравнивают с фильмом „Брат-2“, хотя в нем ни Украина, ни украинцы не фигурируют ни в каком контексте (впрочем, сериал полностью еще не вышел, последнюю серию выпустят позднее в декабре).

Горячую украинскую дискуссию о фильме заметили даже российские военкоры — и теперь злорадствуют: „Вместо туфты про бандеровцев украинские школьники следят за приключениями позднесоветской малолетней гопоты“.

В Украине сериал вызвал еще больше протестов. И не только из-за его содержания, но и в силу самого факта популярности кинопродукта из „страны-агрессора“.

Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить „Слово пацана“, запретить его трансляцию и заблокировать сайты, где его показывают. В пятницу российские СМИ сообщили, что ведомство проверило первые пять серий сериала и нарушений в них не нашло.

„Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“ — и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи“, — заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Были даже попытки связать сериал с настоящим убийством 17-летнего подростка. Якобы убийцы говорили фразами из сериала — однако эта версия оказалась фейком.

Например, в Татарстане подростки создали несколько телеграм-каналов с названиями известных в прошлом преступных групп, нарисовали карту с границами подконтрольных районов и устроили стрелку — толкались и бросались снежками. Никто не пострадал, но видеозаписями „конфликта“ заинтересовалась полиция и провела профилактические беседы с участниками и их родителями.

Дескать, он романтизирует культуру насилия, и подростки уже начали считать себя наследниками его геров — кто-то в шутку, а кто-то — серьезно.

Однако некоторые представители российской власти предлагают запретить сериал, который сейчас обсуждают в России больше всего.

Институт финансирует и неангажированные проекты. Даже те российские деятели, которые публично высказываются против аннексии Крыма и нападения на Украину, признают, что ИРИ — это едва ли не единственный источник денег.

Министерство культуры Украины сделало специальное заявление, осудив распространение сериала. Чиновники указали, что он „пропагандирует насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору, а также вражескую пропаганду, существование которой в Украине во время войны является недопустимым“.

Похожее по эмоциональности видео записала телеведущая Маша Ефросинина, которая обратилась к тем, кто „продолжает защищать русскоязычный контент“. „Давайте, вперед, туда [в Россию], только не тут, где за ваши жопы прямо сейчас гибнут украинские мужчины и женщины“.

Этот факт она считает не менее опасным, чем сама начатая Россией война. „Все эти одобрительные симпатии и комментарии вроде „давайте возвращаться в СССР“. Я считаю, что это так же опасно, как сама война… Я хочу спросить у родителей: у вас есть совесть?“

„Хочу обратиться в СБУ и всех граждан Украины с такой проблемой: наши подростки симпатизируют российскому сериалу — страны, которая убивает наших подростков и нас всех“, — говорит украинская актриса Ирма Витовская в видеообращении.

Украинские же комментаторы и публичные деятели оскорблены прежде всего российским происхождением сериала и слов не выбирают.

Группа осудила войну в Украине и, как предполагают, именно поэтому ее не упоминают в титрах.

В саундтреке сериала, кроме хитов позднего СССР, есть современная песня российской группы „АИГЕЛ“. Она звучит на татарском языке и после премьеры сериала возглавила мировой чарт сервиса распознавания музыки Shazam.

„Вот Вуди Аллен смог бы исследовать людей в Крыму. Без ангажированного деления героев на наших и не наших. А мы этого сделать пока точно не можем“, — говорил режиссер в 2016 году изданию „Крым.Реалии“ (часть „Радио Свобода“, все структуры которого включены в России в реестр „иностранных агентов“).

В одном из интервью он заявил, что если бы ему заказали фильм о Крыме, он бы отказался.

Режиссер Андрей Першин публично не выступал ни за, ни против начатой Россией войны.

„Магия кино“

Сторонники же фильма отвечают: фильм сделан профессионально, поэтому и стал популярным в том числе в Украине.

Этого мнения придерживается режиссер и продюсер Александр Роднянский, который создал украинский телеканал „1+1“, а потом долгое время работал в России и был там одним из самых влиятельных телепродюсеров.

„Это беспрецедентный успех. О сериале говорят, спорят, копируют его героев, требуют его запретить… Я не понимаю пока еще, есть ли в сериале художественная ценность, но он сделан бесспорными профессионалами. Он „работает““, — сказал Роднянский Украинской службе Би-би-си.

После начала полномасштабной войны Роднянский осудил вторжение, покинул Россию и прекратил там все свои проекты. Войну он назвал личной трагедией.

На вопрос о популярности сериала в Украине он отвечает так: „Это магическое качество кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям и способно волновать, то преодолевает границы. Даже во время войны“.

Военный обозреватель Кирилл Данильченко предлагает искать причину популярности сериала „в себе“.

„То, что у нас ровно такие же хрущевки, каким реновацию делать 50 лет мало, а из развлечений на районе — наливайка и качалка в подвале через 30 лет — виноваты не российские наративы“, — пишет он.

Современная украинская реальность, по его мнению, не так уж отличается от поздней советской.

„Причина того, что „залетают“ эти фильмы о „чушпанах“ и „скорлупе“ [фигурирующие в сериале уничижительные наименования тех, кто не участвует в группировке — Би-би-си], — совок и сейчас рядом. Часто через стену в доме. Через 30 лет… Нам бы в себе сначала разобраться, а потом уже в российских нарративах и конкуренции в кино“.

Ленивая аудитория?

Однако после начала полномасштабного вторжения украинское онлайн-пространство все же изменилось, а российского контента, который там преобладал до этого, стало меньше.