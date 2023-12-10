„Слово пацана“. Почему скандальный российский сериал стал популярным в Украине(38)
„Пацаны не извиняются“, „Запомни, ты теперь пацан, ты теперь на улице, а вокруг — враги“. Российский телесериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“ о криминальной Казани поздних 1980-х еще не вышел полностью, а фразы из него уже разлетелись по онлайн-пространству. И не только по российскому, но и украинскому.
В Украине это озадачило и обидело многих.
„Точняк, все так и было“, „Как с моего района нарисовали“, — комментируют некоторые зрители. Младших захватывает экзотика, старших — ностальгия. Другие же называют его опасным произведением, которое героизирует бандитов и криминал. Особенно для подростков — возрастное ограничение 18+ для многих преградой не стало.
В Украине многих шокирует популярность сериала, эти люди ошарашены: как в разгар войны с Россией, постоянных обстрелов, смертей и тяжелой ситуации на фронте молодежь может смотреть произведенный в России сериал, который, как считают такие люди, „романтизирует поздний совок“?
В адрес Службы безопасности Украины посыпались требования его запретить, хотя российское кино украинцы и так в основном смотрят на пиратских стриминговых платформах, которые уже находятся вне закона.
Тем временем сериал с послевкусием крови, афганского синдрома и песен „Ласкового мая“ стал хитом: он периодически возглавляет украинские гугл-тренды и музыкальные чарты. Саундтрек из него, песня „Пыяла“ группы „АИГЕЛ“ уже много дней занимает первую строчку чарта Top-100 Ukraine в Apple Music.
Что же это за феномен?
Основан на реальных фактах и снят за государственные деньги
Запретить сериал некоторые требуют и в самой России, хотя его сняли за государственные деньги.
В его основе лежат реальные события, которые описал журналист Роберт Гараев в своей книге о криминальной Казани, а на экран перенес режиссер Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина).
Сериал был снят при финансовой поддержке ИРИ — российского Института развития интернета. Эта структура распределяет бюджетные деньги на „патриотический контент“. В наблюдательный совет организации входит, например, редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Институт утверждает финансирование в том числе проектов так называемых российских военкоров, дает деньги для производства роликов вроде „Слезы Донбаса“ и „Нацистские каратели“ (об украинском полке „Азов“, который в России запрещен как „террористическая организация“), а также на российские патриотические фильмы.
Институт финансирует и неангажированные проекты. Даже те российские деятели, которые публично высказываются против аннексии Крыма и нападения на Украину, признают, что ИРИ — это едва ли не единственный источник денег.
Однако некоторые представители российской власти предлагают запретить сериал, который сейчас обсуждают в России больше всего.
Дескать, он романтизирует культуру насилия, и подростки уже начали считать себя наследниками его геров — кто-то в шутку, а кто-то — серьезно.
Например, в Татарстане подростки создали несколько телеграм-каналов с названиями известных в прошлом преступных групп, нарисовали карту с границами подконтрольных районов и устроили стрелку — толкались и бросались снежками. Никто не пострадал, но видеозаписями „конфликта“ заинтересовалась полиция и провела профилактические беседы с участниками и их родителями.
Были даже попытки связать сериал с настоящим убийством 17-летнего подростка. Якобы убийцы говорили фразами из сериала — однако эта версия оказалась фейком.
„Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“ — и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи“, — заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить „Слово пацана“, запретить его трансляцию и заблокировать сайты, где его показывают. В пятницу российские СМИ сообщили, что ведомство проверило первые пять серий сериала и нарушений в них не нашло.
„Куда смотрит СБУ“
В Украине сериал вызвал еще больше протестов. И не только из-за его содержания, но и в силу самого факта популярности кинопродукта из „страны-агрессора“.
Горячую украинскую дискуссию о фильме заметили даже российские военкоры — и теперь злорадствуют: „Вместо туфты про бандеровцев украинские школьники следят за приключениями позднесоветской малолетней гопоты“.
Сериал часто сравнивают с фильмом „Брат-2“, хотя в нем ни Украина, ни украинцы не фигурируют ни в каком контексте (впрочем, сериал полностью еще не вышел, последнюю серию выпустят позднее в декабре).
Режиссер Андрей Першин публично не выступал ни за, ни против начатой Россией войны.
В одном из интервью он заявил, что если бы ему заказали фильм о Крыме, он бы отказался.
„Вот Вуди Аллен смог бы исследовать людей в Крыму. Без ангажированного деления героев на наших и не наших. А мы этого сделать пока точно не можем“, — говорил режиссер в 2016 году изданию „Крым.Реалии“ (часть „Радио Свобода“, все структуры которого включены в России в реестр „иностранных агентов“).
В саундтреке сериала, кроме хитов позднего СССР, есть современная песня российской группы „АИГЕЛ“. Она звучит на татарском языке и после премьеры сериала возглавила мировой чарт сервиса распознавания музыки Shazam.
Группа осудила войну в Украине и, как предполагают, именно поэтому ее не упоминают в титрах.
Украинские же комментаторы и публичные деятели оскорблены прежде всего российским происхождением сериала и слов не выбирают.
„Я две серии посмотрела и это п*****, господа“, — пишет арт-обозреватель Лена Чиченина.
„Хочу обратиться в СБУ и всех граждан Украины с такой проблемой: наши подростки симпатизируют российскому сериалу — страны, которая убивает наших подростков и нас всех“, — говорит украинская актриса Ирма Витовская в видеообращении.
Этот факт она считает не менее опасным, чем сама начатая Россией война. „Все эти одобрительные симпатии и комментарии вроде „давайте возвращаться в СССР“. Я считаю, что это так же опасно, как сама война… Я хочу спросить у родителей: у вас есть совесть?“
Похожее по эмоциональности видео записала телеведущая Маша Ефросинина, которая обратилась к тем, кто „продолжает защищать русскоязычный контент“. „Давайте, вперед, туда [в Россию], только не тут, где за ваши жопы прямо сейчас гибнут украинские мужчины и женщины“.
Министерство культуры Украины сделало специальное заявление, осудив распространение сериала. Чиновники указали, что он „пропагандирует насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору, а также вражескую пропаганду, существование которой в Украине во время войны является недопустимым“.
„Магия кино“
Сторонники же фильма отвечают: фильм сделан профессионально, поэтому и стал популярным в том числе в Украине.
Этого мнения придерживается режиссер и продюсер Александр Роднянский, который создал украинский телеканал „1+1“, а потом долгое время работал в России и был там одним из самых влиятельных телепродюсеров.
„Это беспрецедентный успех. О сериале говорят, спорят, копируют его героев, требуют его запретить… Я не понимаю пока еще, есть ли в сериале художественная ценность, но он сделан бесспорными профессионалами. Он „работает““, — сказал Роднянский Украинской службе Би-би-си.
После начала полномасштабной войны Роднянский осудил вторжение, покинул Россию и прекратил там все свои проекты. Войну он назвал личной трагедией.
На вопрос о популярности сериала в Украине он отвечает так: „Это магическое качество кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям и способно волновать, то преодолевает границы. Даже во время войны“.
Военный обозреватель Кирилл Данильченко предлагает искать причину популярности сериала „в себе“.
„То, что у нас ровно такие же хрущевки, каким реновацию делать 50 лет мало, а из развлечений на районе — наливайка и качалка в подвале через 30 лет — виноваты не российские наративы“, — пишет он.
Современная украинская реальность, по его мнению, не так уж отличается от поздней советской.
„Причина того, что „залетают“ эти фильмы о „чушпанах“ и „скорлупе“ [фигурирующие в сериале уничижительные наименования тех, кто не участвует в группировке — Би-би-си], — совок и сейчас рядом. Часто через стену в доме. Через 30 лет… Нам бы в себе сначала разобраться, а потом уже в российских нарративах и конкуренции в кино“.
Ленивая аудитория?
Однако после начала полномасштабного вторжения украинское онлайн-пространство все же изменилось, а российского контента, который там преобладал до этого, стало меньше.
Сейчас, например, в первой десятке музыкальных YouTube-трендов в Украине есть только одна песня на русском языке от российского исполнителя, а все остальные — на украинском.
В общие тренды видеохостинга в Украине каждый день попадает 30-50% иноязычного, в основном развлекательного контента, в том числе на русском языке.
В Apple Music в категории Top-25 Kyiv первое место занимает именно группа „АИГЕЛ“ с саундтреком к сериалу „Слово пацана“. Кроме нее, в десятке еще три песни российских исполнителей, остальные — украинские.
Но с кино и сериалами, вполне возможно, ситуация далеко на в пользу украинского производства. Однако большую часть российского контента украинцы смотрят на пиратских стриминговых ресурсах, поэтому посчитать пропорции трудно.
Причины, по которым украинцы массово смотрят и слушают российский контент, чаще всего сводят к трем главным: недостаток своего качественного производства, сильный кинорынок России и сама аудитория, которая привыкла к российской продукции.
Арт-обозреватель Лена Чиченина предлагает тем украинским публичным персонам, которые критикуют подростков, „посмотреть на себя“.
„На подростков выливается куча претензий — почему, дескать, вы такие тупые? А „Сваты-7“, [***] кто смотрел за несколько месяцев до вторжения? А [российские] сериалы кто смотрел и делал? Если взрослым людям не удавалось прийти к элементарным выводам, то что вы хотите от школьников?“
Многие считают главной причиной вкусы самой аудитории.
„Потому что люди ленивые, люди делают так, как им комфортно. Когда их никто не видит, они смотрят то, что они хотят. И напрягаться никто не хочет. А культура — это напрягаться“, — говорит телеведущий Вадим Карпьяк Украинской службе Би-би-си.
Однако он признает — если Украина не сможет предложить свой контент, зрители найдут его в другом месте. „У нас же нет своего контента про пацанов. То есть они есть, а контента нет. Украинцы пока еще не сняли такого сериала, а запрос на него есть“.
Но можно ли снять убедительное и реалистичное кино о „разборках“ банд в большом украинском городе 1980-х, например, Харькове или Днепропетровске? И чтобы герои при этом говорили по-украински.
Вадим Карпьяк убежден, что да.
„Все можно снять. Это вопрос творчества. И готовности это сделать. Есть же экранизация романа Жадана, хотя о 1990-х [имеется в виду фильм „Дикое поле“ о рейдерском захвате заправочной станции на основе романа Сергея Жадана „Ворошиловград“ — Би-би-си]“.
„Я помню банды в моей родной Коломые [в Ивано-Франковской области], собирались банда на банду, район на район. Все это было. Просто мы не сняли, а они сняли“, — добавляет Карпьяк.
В России, признает он, еще с советских времен есть мощная киноиндустрия с большими бюджетами. „Они вкладывают в это деньги. Мы только недавно начали вкладывать в это деньги, и то война это перебила“.