„Атмосфера тяжелая. Внутри труппы такое напряжение, какого я и не помню“: Виктор Марвин о ситуации в Русском театре и отношениях с руководством(7)
В Русском театре – суета: снимают и отменяют спектакли, сокращают ведущего актера Виктора Марвина, из-за чего он вынужден нанимать адвоката и обращаться в комиссию по трудовым спорам, уходит из театра и Илья Нартов, директор Светлана Янчек не планирует оставаться на своем посту. Что происходит за кулисами Русской драмы? Журналист RusDelfi поговорила с Марвиным и Янчек и узнала их видение ситуации.
18 августа актер Виктор Марвин получил уведомление о сокращении в Русском драматическом театре Эстонии. Несмотря на то, что он исполнял одну из ключевых ролей в семи спектаклях, директор театра, Светлана Янчек, приняла решение сократить именно его ставку. Согласно законодательству, Виктор должен был быть последним в списке на сокращение, так как, кроме всего прочего, он - отец ребенка до трех лет. В то же время, после ухода Марвина в театре появились десять новых молодых актеров. Виктор считает, что его ставка была сокращена из-за личной неприязни со стороны Светланы Янчек.