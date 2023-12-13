„Атмосфера тяжелая. Внутри труппы такое напряжение, какого я и не помню“: Виктор Марвин о ситуации в Русском театре и отношениях с руководством

18 августа актер Виктор Марвин получил уведомление о сокращении в Русском драматическом театре Эстонии. Несмотря на то, что он исполнял одну из ключевых ролей в семи спектаклях, директор театра, Светлана Янчек, приняла решение сократить именно его ставку. Согласно законодательству, Виктор должен был быть последним в списке на сокращение, так как, кроме всего прочего, он - отец ребенка до трех лет. В то же время, после ухода Марвина в театре появились десять новых молодых актеров. Виктор считает, что его ставка была сокращена из-за личной неприязни со стороны Светланы Янчек.