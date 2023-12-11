Эстонский фильм „Сестринство бани по-черному“ признан „Лучшим документальным фильмом“ на Европейской кинопремии
В субботу на церемонии вручения Европейской кинопремии в Берлине были объявлены победители. В категории „Лучший документальный фильм“ победила картина Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному“.
Получая награду Хинтс сказала, что вместо благодарственной речи она будет петь. „Я не буду делать это одна, потому что фильмы тоже не снимаются в одиночку, поэтому мы споем все вместе“, - сказала Хинтс.
Номинантов и победителей выбирала Европейская киноакадемия, в которую входят 4600 членов по всей Европе, пишет rus.err.ee.
Европейская киноакадемия — ассоциация европейских кинематографистов, основанная в 1988 году, которая присуждает Европейские кинопремии в 24 номинациях. Это высшая награда, присуждаемая европейским фильмам.
„Сестринство бани по-черному“ также является претендентом от Эстонии на премию „Оскар“ в категории „Лучший международный фильм“, а также на премию „Лучший документальный фильм“.
„Сестринство бани по-черному“ (эст. Savvusanna sõsarad) – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это первый эстонский документальный фильм, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале Sundance в рамках конкурсной секции международных документальных фильмов. Картина также получила награду за лучшую режиссуру.
Режиссер и сценарист картины „Сестринство бани по-черному“ – Анна Хинтс. Продюсер – Марианне Острат (Alexandra Film, Эстония); сопродюсеры: Жюльетт Казанав (Kepler22 Productions, Франция), Хлин Йоханнесдоттир (URSUS Parvus, Исландия) и Ээро Тальвисту † (Эстония). Оператор – Антс Таммик; монтажеры: Хендрик Мягар, Тушар Пракаш, Кутайба Бархамджи (Франция), Мартин Мянник и Анна Хинтс. Звукооператоры: Танель Кадалипп и Патрик МакГинли; звукорежиссер – Хульдар Фрейр Арнарсон (Исландия). Композиторы: Эдвард Эгилссон (Исландия) и музыкальный коллектив EETER (Анна Хинтс, Марья-Лийза Платс, Анн Рейманн).
Фильм создан при поддержке Эстонского института кино, фонда Eesti Kultuurkapital („Капитал культуры“), Centre national du cinéma et de l’image animée, SACEM, Sundance Institute Documentary Fund, Исландского киноцентра и Тартуского фонда кино. Проект разработан в программе разработки документального кино Ice & Fire Docs. Проект был представлен на форуме IDFA и форуме Nordisk.