Эстонский фильм „Сестринство бани по-черному“ признан „Лучшим документальным фильмом“ на Европейской кинопремии

Получая награду Хинтс сказала, что вместо благодарственной речи она будет петь. „Я не буду делать это одна, потому что фильмы тоже не снимаются в одиночку, поэтому мы споем все вместе“, - сказала Хинтс.

Номинантов и победителей выбирала Европейская киноакадемия, в которую входят 4600 членов по всей Европе, пишет rus.err.ee.

Европейская киноакадемия — ассоциация европейских кинематографистов, основанная в 1988 году, которая присуждает Европейские кинопремии в 24 номинациях. Это высшая награда, присуждаемая европейским фильмам.

„Сестринство бани по-черному“ также является претендентом от Эстонии на премию „Оскар“ в категории „Лучший международный фильм“, а также на премию „Лучший документальный фильм“.

„Сестринство бани по-черному“ (эст. Savvusanna sõsarad) – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это первый эстонский документальный фильм, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале Sundance в рамках конкурсной секции международных документальных фильмов. Картина также получила награду за лучшую режиссуру.

Режиссер и сценарист картины „Сестринство бани по-черному“ – Анна Хинтс. Продюсер – Марианне Острат (Alexandra Film, Эстония); сопродюсеры: Жюльетт Казанав (Kepler22 Productions, Франция), Хлин Йоханнесдоттир (URSUS Parvus, Исландия) и Ээро Тальвисту † (Эстония). Оператор – Антс Таммик; монтажеры: Хендрик Мягар, Тушар Пракаш, Кутайба Бархамджи (Франция), Мартин Мянник и Анна Хинтс. Звукооператоры: Танель Кадалипп и Патрик МакГинли; звукорежиссер – Хульдар Фрейр Арнарсон (Исландия). Композиторы: Эдвард Эгилссон (Исландия) и музыкальный коллектив EETER (Анна Хинтс, Марья-Лийза Платс, Анн Рейманн).