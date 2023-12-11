Хотите сходить в кино абсолютно бесплатно? „Радио Ностальгия“ и кинотеатр Cinamon Т1 помогут
Хотите бесплатно отправится в кино и взять с собой друзей? „Радио Ностальгия“ и кинотеатр Cinamon T1 дарят сразу по 4 билета в одни руки для весёлых компаний радиослушателей. Для того, чтобы отправиться веселой компанией в кино нужно внимательно слушать „Радио Ностальгия“ и заранее зарегистрироваться.
Чтобы зарегистрироваться в розыгрыше, отправьте свои имя, фамилию и номер телефона на электронный адрес kino@radionostalgia.ee и слушайте „Радио Ностальгия“ по пятницам утром и вечером.
Радио разыгрывает подарочные билеты с открытой датой на любые понравившиеся вам фильмы уходящего года. Каждую пятницу победитель получает сразу 4 билета в одни руки.
Заходите на www.radionostalgia.ee, регистрируйтесь и не пропустите розыгрыш!
„Радио Ностальгия“ - музыкальная энциклопедия нашего счастливого прошлого!