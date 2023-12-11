Хотите сходить в кино абсолютно бесплатно? „Радио Ностальгия“ и кинотеатр Cinamon Т1 помогут

Хотите бесплатно отправится в кино и взять с собой друзей? „Радио Ностальгия“ и кинотеатр Cinamon T1 дарят сразу по 4 билета в одни руки для весёлых компаний радиослушателей. Для того, чтобы отправиться веселой компанией в кино нужно внимательно слушать „Радио Ностальгия“ и заранее зарегистрироваться.