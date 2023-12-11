Почему мы любим рождественскую музыку? Анна Виленская разложит все по полочкам

Изучая новогодние и рождественские песни, которые звучали на советском телевидении, американских радиостанциях и в европейских домах, я столкнулась с тем, что эта музыка очень разная. А если вспомнить еще и классическую новогоднюю музыку, то разнообразие кажется совсем широким. Как тогда найти тот самый рецепт новогодней музыки, который дарит ощущение праздника? Попробуем его найти.

На лекции вместе рассмотрим, что новогоднего спряталось в детских рождественских песнях, советских „Голубых огоньках“, Славянском и Европейском фольклоре, „Щелкунчике“ Чайковского, саундтреке к фильмам „Гарри Поттер“ и „Один дома“ и в минималистичных произведениях Арво Пярта. Попробуем найти формулу музыкального рождества — хотя бы ее изменчивый след.

Анна Виленская — музыковед, лектор, исследователь современной музыки.За последний год прочитала около 100 лекций о музыке в разных городах и странах. Анну включили в список 30 самых влиятельных людей России, которым еще нет 30-ти, она сделала свое шоу с Warner Music Russia и читала авторские циклы в филармониях. Самая популярная лекция на ютубе — разбор музыки Меладзе. Её посмотрели 1,5 млн зрителей.Лекция Анны — это урок по сольфеджио на музыкальных примерах разных стилей, на который можно прийти без какой-либо подготовки и все понять.

5 фактов об Анне:

Объясняет академическую музыку простыми словами, делает разборы популярной музыки и выводит формулу ее успеха Основательница Открытого Музыкального Лектория - более 230 тысяч подписчиков в Youtube За последний год прочитала 100 лекций о музыке в 100 городах мира Закончила Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова Едет в Таллинн с лекцией о Рождественской музыке