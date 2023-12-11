Шоубиз
11.12.2023, 12:30

Иосиф Пригожин госпитализирован с сильной простудой

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
ФОТО: Youtube

Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин сообщил, что продюсер был внепланово госпитализирован. „Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны“, — рассказал он.

В разговоре с корреспондентом Mash сам Пригожин подтвердил информацию о госпитализации и уточнил, что ему трудно говорить, — у него был охрипший голос.

Со слов менеджера Иосифа Игоревича, в последнее время он простыл и чувствовал себя неважно.

После обследования выяснилось, что подозрение на коронавирус у Пригожина не подтвердилось. Ему диагностировали пневмонию в начальной форме.

Сейчас врачи дают продюсеру иммуномодуляторы, антибиотики и ставят капельницы. Через неделю Пригожина должны выписать.

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