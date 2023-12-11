11.12.2023, 12:30
Иосиф Пригожин госпитализирован с сильной простудой(1)
ФОТО: Youtube
Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин сообщил, что продюсер был внепланово госпитализирован. „Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны“, — рассказал он.
В разговоре с корреспондентом Mash сам Пригожин подтвердил информацию о госпитализации и уточнил, что ему трудно говорить, — у него был охрипший голос.
Со слов менеджера Иосифа Игоревича, в последнее время он простыл и чувствовал себя неважно.
После обследования выяснилось, что подозрение на коронавирус у Пригожина не подтвердилось. Ему диагностировали пневмонию в начальной форме.
Сейчас врачи дают продюсеру иммуномодуляторы, антибиотики и ставят капельницы. Через неделю Пригожина должны выписать.