Иосиф Пригожин госпитализирован с сильной простудой

В разговоре с корреспондентом Mash сам Пригожин подтвердил информацию о госпитализации и уточнил, что ему трудно говорить, — у него был охрипший голос.

Со слов менеджера Иосифа Игоревича, в последнее время он простыл и чувствовал себя неважно.

После обследования выяснилось, что подозрение на коронавирус у Пригожина не подтвердилось. Ему диагностировали пневмонию в начальной форме.

Сейчас врачи дают продюсеру иммуномодуляторы, антибиотики и ставят капельницы. Через неделю Пригожина должны выписать.