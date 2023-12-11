У Александры Пахмутовой вновь COVID-19

Врачи оценивают состояние пианистки как средней тяжести. На данный момент Пахмутова находится в инфекционном отделении больницы. У нее наблюдаются такие симптомы, как боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Также отмечается, что на фоне болезни у композитора возникли осложнения в виде сухого плеврита.

Впрочем, директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко поспешил уточнить информацию: „Александра Николаевна действительно болеет простудным заболеванием. Мы решили это делать под присмотром врачей, чтобы не было никаких осложнений. Ковида никакого нет“.

Об экстренной госпитализации Александры Пахмутовой стало известно 7 декабря. Она почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

Три года назад, в декабре 2020, Александра Пахмутова уже была госпитализирована с коронавирусом и в итоге победила болезнь.