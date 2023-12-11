Брэд Питт довел Анджелину Джоли до паралича

В 2017 году у знаменитости внезапно парализовало одну сторону лица. Из-за стресса у Джоли то повышался, то падал уровень сахара в крови. Актриса отметила, что иногда женщины, у которых есть семьи, ставят себя на последнее место, пока это не сказывается на их здоровье. Побороть паралич Анджелине помогло иглоукалывание.

Напомним, с Брэдом Питтом Джоли познакомилась в 2005 году, на съемках фильма „Мистер и миссис Смит“. Профессиональные отношения быстро переросли в любовные. Питт тогда был женат на Дженнифер Энистон, но вскоре с ней развелся. В 2014 году Брэд и Анджелина официально поженились, но в 2016 году актриса подала на развод после серьезной ссоры. Бывшие супруги много лет решали вопросы, связанные с опекой над шестью детьми, трое из которых приемные, и имущества.