ВИДЕО | Роман Костомаров после ампутации рук и ног впервые встал на коньки

„Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна“, — написал фигурист.

Роман также анонсировал выход фильма о себе. По словам Костомарова, премьера назначена на 8 марта.

Ранее Костомаров выступил в одном из российских музыкальных шоу, где сами исполнители оставались за кадром, а жюри видело только 3D-аватары. Выбор фигуриста оказался символичным — Железный Дровосек. Напомним, в сказке колдовские чары привели к тому, что он начал отсекать себе разные части тела и заменять их железом.

В начале 2022 года после выступлений на новогодних шоу на открытом воздухе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии. Спортсмена подключили сначала к искусственной вентиляции легких, а после реанимации - к ЭКМО для насыщения крови кислородом. Из-за тяжелой болезни фигуристу ампутировали кисти рук и стопы. Несмотря на это, после выписки из больницы Роман вернулся к спорту и заново научился писать.