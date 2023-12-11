11.12.2023, 17:00
ФОТО | Анетт Контавейт сбежала с любимым из морозной Эстонии на юга
ФОТО: | Delfi Meedia
Звезда тенниса Анетт Контавейт поделилась в социальных сетях милыми фото из южных краев, где она позирует со своим возлюбленным Брентом Леписту.
Недавно ушедшая из большого спорта Кантавейт (27) и футболист Леписту (30) позируют посреди аллеи украшенных рождественскими огнями деревьев. Пара обнародовала свои отношения в марте прошлого года, когда Брент поделился в Instagram фото с Анетт.
Хотя теннисистка и не отметила место, где сделаны отпускные фото, но по белому песку, пальмам и голубому морю становится понятно, что это уж явно не холодный север.