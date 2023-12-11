Защищая Украину, погибли два актера из „Возвращения Мухтара“

О месте и обстоятельствах гибели актера на данный момент неизвестно. У Павленко осталось двое детей.

О гибели Павленко сообщила его супруга Дарья Орехова. „День прощания с Андреем сообщу позже. Я буду очень скучать по тебе, моя любовь“, — написала она в Facebook.

В фильмографии Павленко — 69 работ в разных фильмах и сериалах. Среди них — известный российский проект „Возвращение Мухтара“, он появлялся в третьей части сериала, вышедшей в 2006 году. Кроме того, он снимался в сериале „Ментовские войны. Одесса“. Среди других работ — „Страсти по Чапаю“, „1941“, „Девять жизней Нестора Махно“, „Женский доктор“, которые снимались как в России, так и в Украине. Актер также работал в Киевском драматическом Театре на Подоле.

Судя по странице Павленко в Facebook, актер вступил в ряды в ВСУ еще в июне 2022 года, при этом Театр на Подоле отмечает, что это произошло сразу после начала СВО. Последняя собственная публикация Павленко в аккаунте датирована 13 ноября этого года.

Ранее стало известно, что на фронте погиб актёр Василий Кухарский. В прошлом году он присоединился к украинской армии, а в сентябре 2023 года получил тяжелое ранение. Его близкие собирали средства на реабилитацию, однако лечение не принесло результатов.

Он также снимался в упомянутом российском сериале. В фильмографии Кухарского картины „Отряд“, „Ментовские войны“, „Пляж“ и ряд других. Последними проектами для него стали „Отторжение“ и „Спасти Веру“, увидевшие свет в 2021 году. По стечению обстоятельств, Кухарский, как и Павленко, работал в Театре на Подоле.