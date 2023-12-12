12.12.2023, 08:10
ФОТО | Певица Лийс Лемсалу показала новорожденного сына(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно эстонская певица Лийс Лемсалу впервые стала матерью. На прошлой неделе она выпустила видео с текстом своей рождественской песни „Valge valgus“, в конце которого она раскрыла, что у нее родился мальчик.
Сейчас певица наслаждается новой ролью – ролью матери. „Желаю вам прекрасного второго адвента“, - написала она в Instagram и показала фото со своим новорожденным сынишкой.
Отец ребенка - спутник жизни Лемсалу и бизнесмен Карл-Эрик Коду, который старше ее на восемь лет. Пара вместе еще с 2017 года. Коду входит в правление нескольких фирм и является партнером в финансовой компании Porta Finance.