ФОТО | Певица Лийс Лемсалу показала новорожденного сына

Сейчас певица наслаждается новой ролью – ролью матери. „Желаю вам прекрасного второго адвента“, - написала она в Instagram и показала фото со своим новорожденным сынишкой.

Отец ребенка - спутник жизни Лемсалу и бизнесмен Карл-Эрик Коду, который старше ее на восемь лет. Пара вместе еще с 2017 года. Коду входит в правление нескольких фирм и является партнером в финансовой компании Porta Finance.