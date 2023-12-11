Андрею Макаревичу — 70. Цитаты и песни юбиляра(12)
Андрея Макаревича знают не только как музыканта и лидера группы „Машина времени“, но и как актера, телеведущего, кулинара, художника, писателя и даже водолаза. В России он получил клеймо „иностранного агента“ и переехал в Израиль.
О появлении своеобразного голоса
„Мне вынуждены были брать няньку. Не от роскоши — мы в коммуналке жили, мама работала, папа работал на двух работах, бабушка тоже. Меня просто не с кем было оставлять. Поэтому из деревни периодически приезжали всякие девушки. Потом они выходили замуж за какого-нибудь солдата, и надо было искать следующую. И вот одна из них меня уронила мордой об асфальт. Я помню вкус песка на зубах, разбитую губу. Она испугалась, маме ничего не сказала. А у меня из-за этого такой красивый голос — искривилась носовая перегородка, и когда врачи это заметили, было уже очень поздно что-то менять“.
О гипнозе и Кашпировском
„Я в молодые годы увлекался гипнозом, обратной связью и всем этим внечувственным восприятием — модная тема была очень. Участвовал во всяких экспериментах, небезуспешно. И мне было интересно с Кашпировским побеседовать. Мы играли во дворце спорта, и он пришел и говорит: „Смотри, мы занимаемся одним делом. Только я ввожу людей в состояние и вкладываю в них конкретную задачу. А вы нет — вы вводите их в состояние, а они просто балдеют, слушают ваши песни. А вот напишите песню „Исцелись“, например, и будем работать вместе. Забавный дядька“.
Об эпохе застоя
„Вpемя это казалоcь вечным: оно не двигалоcь. Тpи генеpальных cекpетаpя отдали Богу душу, шли годы, а вpемя cтояло, как cтудень. Вpемя какого-то общего молчаливого заговора, какой-то cтpанной игpы. И, как это бывает в полусне, вcе вяло, вcе не до конца, вcе как в подушку. Наверняка в тридцатые годы было cтpашнее. А тут и страшно-то не было. Было безысходно уныло. Один шаг в сторону и — нет, никто в тебя не стреляет — просто беззвучно утыкаешься в cтену. Солженицын считал, что стена эта на соломе наpиcована, — ткни, и pаccыплетcя. Мне она вcегда пpедcтавлялаcь cделанной из cтудня. Студень очень тpудно пpоткнуть. В нем легко увязнуть“.
О смерти Высоцкого и задержании
„Была Олимпиада. Москва была очень странной — совершенно пустой, даже появившиеся невероятные заграничные гастрономические чудеса и сигареты не собирали толп. Было очень жарко. Утром мне позвонили, сказали, что Высоцкий умер. Поскольку пару лет назад у него был приступ сердечный, и тогда тоже все запаниковали, я сначала не очень поверил. К вечеру убедился. Пошел по Москве, и неожиданно расстроился и напился очень сильно. А к сильно напившимся было повышенное внимание милиции — меня забрали в ментовку. Я сказал: „Ребят, Высоцкий умер“. Они говорят: „Врешь“. Я говорю: „Ну позвоните по своему милицейскому телефону куда надо, вам скажут“. Дальше произошла сцена из плохого фильма. Менты позвонили, потом открыли сейф, достали бутылку. Налили мне, себе, сказали: „Помянем“. И отпустили меня“.
О любви к готовке
„Я ведь таким гурманом не родился. Даже наоборот — у нас в семье к еде относились как к необходимости, никакими вкусностями не пахло. А потом, году в 74-м, к нам в „Машину времени“ пришел звукорежиссер Саша Катамахин. Оказался уникальным кулинаром — коллекционировал специи, ему их привозили со всего мира. И он был великий импровизатор по части приготовления всяких неординарных блюд. Он меня заразил этим делом“.
О „референдуме“ в Крыму
„Далеко не все в мире хорошо, но есть какие-то правила, о которых страны договорились. Если в какой-то момент, мы, плевав, начнем делать то, что нам хочется, потому что мы вдруг решили, что это нехорошо, то кончится это плохо. Когда нам сообщают цифру 94% результаты крымского референдума, мне хочется спросить: это 94% населения или это 94% от тех 37%, которые вообще пришли голосовать? Согласитесь это разные вещи. Там масса людей голосовать просто не пошли. А нам это подают, как поголовное решение. Если мы возьмем карту России 1918 года, мы увидим, что на ней и Ростовский край и Краснодарский край – это все была Украина. Вот сейчас, например, если краснодарцы, потрясая этой картой, проведут референдум и решат присоединиться к Украине на основе исторической справедливости. Они фразу до конца успеют договорить?“
О войне в Украине
„С войной надо заканчивать, и давно. Из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день… Кто на кого напал? Украина на нас? Или Россия на Украину. Вот кто напал, тот не прав! И достаточно п**деть на эту тему“.