О появлении своеобразного голоса

„Мне вынуждены были брать няньку. Не от роскоши — мы в коммуналке жили, мама работала, папа работал на двух работах, бабушка тоже. Меня просто не с кем было оставлять. Поэтому из деревни периодически приезжали всякие девушки. Потом они выходили замуж за какого-нибудь солдата, и надо было искать следующую. И вот одна из них меня уронила мордой об асфальт. Я помню вкус песка на зубах, разбитую губу. Она испугалась, маме ничего не сказала. А у меня из-за этого такой красивый голос — искривилась носовая перегородка, и когда врачи это заметили, было уже очень поздно что-то менять“.

О гипнозе и Кашпировском

„Я в молодые годы увлекался гипнозом, обратной связью и всем этим внечувственным восприятием — модная тема была очень. Участвовал во всяких экспериментах, небезуспешно. И мне было интересно с Кашпировским побеседовать. Мы играли во дворце спорта, и он пришел и говорит: „Смотри, мы занимаемся одним делом. Только я ввожу людей в состояние и вкладываю в них конкретную задачу. А вы нет — вы вводите их в состояние, а они просто балдеют, слушают ваши песни. А вот напишите песню „Исцелись“, например, и будем работать вместе. Забавный дядька“.

Об эпохе застоя

„Вpемя это казалоcь вечным: оно не двигалоcь. Тpи генеpальных cекpетаpя отдали Богу душу, шли годы, а вpемя cтояло, как cтудень. Вpемя какого-то общего молчаливого заговора, какой-то cтpанной игpы. И, как это бывает в полусне, вcе вяло, вcе не до конца, вcе как в подушку. Наверняка в тридцатые годы было cтpашнее. А тут и страшно-то не было. Было безысходно уныло. Один шаг в сторону и — нет, никто в тебя не стреляет — просто беззвучно утыкаешься в cтену. Солженицын считал, что стена эта на соломе наpиcована, — ткни, и pаccыплетcя. Мне она вcегда пpедcтавлялаcь cделанной из cтудня. Студень очень тpудно пpоткнуть. В нем легко увязнуть“.

О смерти Высоцкого и задержании