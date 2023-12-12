ФОТО | „Умеешь же ты удивлять!“ Юри Ратас продемонстрировал произведения искусства своей жены Карин

„Умеешь же ты удивлять! Мы в браке уже 18 лет и я знаю твое понимание искусства, но... оформление этих двух стен, исполнение и создание светильника раскрыло мне тебя с другой стороны. Твои ручная работа и креатив - прекрасны! Я рад и горд тем, что ты умеешь и создаешь!“ - написал Юри Ратас в Facebook и поделился фотографии творчества своей жены Карин
В конце сентября Ратасы отметили 18-ю годовщину свадьбы. „Дорогая Карин. Мне с тобой повезло. Ты - любящая жена, лучшая мать нашим четырем детям и обворожительная женщина. Эти 18 лет в браке пролетели припеваючи. Я чувствую себя с тобой хорошо и уверенно, когда думаю о завтрашнем дне“, - написал тогда Ратас.
В семье растет четверо детей: дочь Мариэлл, сыновья Робин Роджер, Оливер Юри и Холгер.