Легенды хеви-метал Five Finger Death Punch привезут в Таллинн грандиозное шоу

Хиты „The Bleeding“, „Hard to See“ и „Wrong Side of Heaven“ снискали немало положительной критики и удостоились различных наград, таких как приз RadioContraband от Rock Radio и платиновые сертификаты. Звучание Five Finger Death Punch своеобразно и узнаваемо: это смесь тяжелых риффов, мелодичных рефренов и текстов, наполненных социальным смыслом. Это подтверждается и тем фактом, что все их альбомы, начиная с дебютного „The Way of the Fist“ и заканчивая последним „Afterlife“, обретают статус платиновых или золотых.