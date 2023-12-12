Легенды хеви-метал Five Finger Death Punch привезут в Таллинн грандиозное шоу

Группа была создана в 2005 году в Лос-Анджелесе и быстро утвердилась на музыкальном ландшафте: комбинация динамичного состава и альбомов, покоряющих вершины чартов, не оставляет никак сомнений – мы имеем дело с чем-то экстраординарным. Лидеры коллектива – члены оригинального состава Айвен Муди (солист) и Золтан Батори (бас-гитара). За годы существования коллектив не раз удостаивался различных наград, подтверждающих их статус легенд хеви-метала.

Вокал Айвена Муди невероятно мощный, с игривой легкостью варьирующийся от чистого пения до крика. Five Finger Death Punch не раз доказывали свою разноплановость, создавая, в том числе, успешные баллады – это говорит об их умении налаживать связь с широкой публикой. Их музыка насчитывает более 11 миллионов прослушиваний на различных стриминговых платформах, и в течение последних пяти лет они неизменно входят в тройку лучших представителей тяжелого рока по версии Billboard.

Хиты „The Bleeding“, „Hard to See“ и „Wrong Side of Heaven“ снискали немало положительной критики и удостоились различных наград, таких как приз RadioContraband от Rock Radio и платиновые сертификаты. Звучание Five Finger Death Punch своеобразно и узнаваемо: это смесь тяжелых риффов, мелодичных рефренов и текстов, наполненных социальным смыслом. Это подтверждается и тем фактом, что все их альбомы, начиная с дебютного „The Way of the Fist“ и заканчивая последним „Afterlife“, обретают статус платиновых или золотых.

Live-шоу Five Finger Death Punch – это всегда взрыв эмоций и бешеная энергетика – фанатам гарантированы невероятные впечатления. На своем пути в будущее они используют последние технологии, помогающие создавать еще более захватывающую атмосферу.

„Вы хотите магии и невероятных впечатлений“, – подчеркивает Золтан. – „Вы хотите, чтобы live-шоу стало местом встречи единомышленников и впечатлением, сносящим крышу. Вы хотите, чтобы потом вы могли говорить: „Я был там, когда это происходило!““

Все это можно испытать и сказать, посетив таллиннский концерт Five Finger Death Punch в Unibet Arena 11 июня 2024 года . Членам клуба Live Nation билеты станут доступны с 11 часов утра 14 декабря . В открытую продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят 15 декабря в 11 часов утра .