23.05.2024, 13:36
Отрезала волосы - поменяла судьбу? Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж
ФОТО: Скриншот/youtube
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая на несколько месяцев пропала из соцсетей после скандала из-за „голой“ вечеринки, кардинально сменила имидж. Преображение она показала в Telegram-канале.
33-летняя знаменитость опубликовала видео и фотографии, на которых показала, что сделала окрашивание. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер стала брюнеткой. „Упс“, — подписала она пост, насчитывающий 200 тысяч просмотров.
В конце апреля Ивлеева удалила из Instagram все фотографии и видео. При этом блогерша продолжала публиковать посты в Telegram-канале.