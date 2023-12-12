Кристина Орбакайте радикально похудела и встревожила фанатов

Артистка рассказала поклонникам о том, что посетила Большой театр. Кристина сделала фото в одной из лож, позируя в строгом черном костюме с галстуком и белой рубашкой. Наряд с „мужского плеча“ подчеркнул стройную фигуру звезды, которую многие посчитали слишком худой.

Пользователи сети начали всерьез волноваться за Орбакайте: „Это уже перебор“, „Кристина, вы очень сильно похудели“, „Возможно, так сидит костюм, но выглядите еще более стройной“, „Слишком худая, все ли в порядке?“.

Артистка никогда не скрывала, что ее секрет стройности прост: строгое питание и большое количество физических нагрузок. Кристина ограничивает употребление сладкого и мучного, но обожает клетчатку. Со спортом тоже все просто: Орбакайте пробует все и занимается как танцами и боксом, так и йогой.