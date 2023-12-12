47-летняя Анастасия Волочкова опубликовала честное фото без макияжа

„Без косметики и картинки на лице, но в окружении уюта и домашней красоты. Кстати, многие вообще говорят, что без косметики и макияжа я выгляжу естественнее“, — подписала фото балерина.

На нем она позирует в джинсах, майке и тапочках в собственной гостиной. В руках у Анастасии роскошный букет роз, подаренный на одном из мероприятий.

Поклонники Волочковой новый снимок оценили по-разному: „А есть те, кто без косметики и макияжа выглядят не естественно?“, „Анастасия, вы прекрасны всегда!“, „А что с бровями?“, „Настя , без румян своих кирпичного цвета точно симпатичная! „, „Какой потухший взгляд“, „Вам так гораздо лучше“.