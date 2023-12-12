Шоубиз
12.12.2023, 16:17

Ух, хороша! 57-летняя Сальма Хайек порадовала фанатов новым фото в купальнике

 
Сальма Хайек и Джарерд Лето
Сальма Хайек и Джарерд Лето
ФОТО: MARIO ANZUONI | Scanpix

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась новым откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

На размещенном снимке 57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом бикини, оформленном цветочным принтом, и черных солнцезащитных очках. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом.

„Самая красивая“, „Королева“, „Шикарная“, „Как ты не стареешь?“, „Богиня“, — высказывались они.

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