12.12.2023, 16:17
Ух, хороша! 57-летняя Сальма Хайек порадовала фанатов новым фото в купальнике
ФОТО: | Scanpix
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась новым откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.
На размещенном снимке 57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом бикини, оформленном цветочным принтом, и черных солнцезащитных очках. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.
Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом.
„Самая красивая“, „Королева“, „Шикарная“, „Как ты не стареешь?“, „Богиня“, — высказывались они.