ОТКРОВЕННОЕ ВИДЕО | Анна Семенович продемонстрировала свой бюст в нижнем белье и ответила на критику фанатов

В соцсетях один из подписчиков певицы посчитал, что ей надо на „курсы благородных девиц“, чтобы не выглядеть „колхозно“.

Анна ответила, опубликовав собственное видео в откровенном нижнем белье с короной на голове под песню ANNA ASTI — Царица. „Вам бы на курсы корректности сходить! Лично я считаю себя царицей! А на ваше мнение мне вот прям совсем плевать“, — дополнила Семенович.

Артистка обожает себя и свою фигуру, регулярно демонстрируя ее в соцсетях. Ее часто упрекают в лишнем весе, однако Анна назвала лишний вес „килограммами счастья“, которого, по ее мнению, должно быть много.

В юности Анна профессионально занималась фигурным катанием, однако из-за серьезной травмы решила уйти и спорта и попробовать себя в музыке.