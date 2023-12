Эстонский грув возвращается! Звезды эстонской музыки исполнят зажигательные хиты 70-х и 80-х

Западные ритмы проникали сквозь железный занавес, в кратчайшие сроки подвергались аранжировкам и записывались на эстонском языке. Активными исполнителями кавер-версий мировых хитов были Эльс Химма, Яак Йоала, Иво Линна и Марью Куут. Современные западные песни нередко записывались в первой студии Эстонского радио по ночам, в полусекретной обстановке. Так отечественная фонотека пополнялась джазом, фанком и диско-музыкой, еще больше укрепляя прозападный имидж Эстонии. Благодаря этому уже почти полвека назад на Эстонском радио, а также в самых популярных столичных ресторанах и варьете звучала „Midnight Is The Time I Need You“ Демиса Руссоса в исполнении Эльс Химмы как песня „Kesköö“, а также „Rannakolhoosis“ Вальтера Оякяэру в исполнении Яака Йоалы, „Aeg ei peatu“ Тыну Ааре в исполнении ансамбля „Апельсин“ и „Tühjad pihud“ в исполнении Гуннара Грапса.