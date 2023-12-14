Эстонский грув возвращается! Звезды эстонской музыки исполнят зажигательные хиты 70-х и 80-х

В 1970-х и 1980-х годах музыка в стиле фанк, соул и джаз звучала по эстонскому радио и на вечеринках, а также нередко записывалась. Часть этого наследия иногда казалась облеченным властью людям слишком современной и оставалась дожидаться своего часа в архивах. В последние годы многие из этих песен получили новую жизнь и пользуются заслуженной любовью слушателей. Одна из таких песен – „Stopp, seisku aeg!“ в исполнении Велли Йоонаса, звездный час которой пришелся на 2015 год, собрав поклонников далеко за пределами Эстонии.

Западные ритмы проникали сквозь железный занавес, в кратчайшие сроки подвергались аранжировкам и записывались на эстонском языке. Активными исполнителями кавер-версий мировых хитов были Эльс Химма, Яак Йоала, Иво Линна и Марью Куут. Современные западные песни нередко записывались в первой студии Эстонского радио по ночам, в полусекретной обстановке. Так отечественная фонотека пополнялась джазом, фанком и диско-музыкой, еще больше укрепляя прозападный имидж Эстонии. Благодаря этому уже почти полвека назад на Эстонском радио, а также в самых популярных столичных ресторанах и варьете звучала „Midnight Is The Time I Need You“ Демиса Руссоса в исполнении Эльс Химмы как песня „Kesköö“, а также „Rannakolhoosis“ Вальтера Оякяэру в исполнении Яака Йоалы, „Aeg ei peatu“ Тыну Ааре в исполнении ансамбля „Апельсин“ и „Tühjad pihud“ в исполнении Гуннара Грапса.

Спустя десятилетия зажигательные ритмы зазвучат снова, проверив чувства зрителей на любовь к ретро и ностальгию. Незабываемые хиты исполнят Рита Рэй, Роберт и Иво Линна, супергруппа Lexsoul Dancemachine вместе с Молодежным симфоническим оркестром под руководством Рийво Йыги. Специальные гости концерта – саксофонист Лембит Саарсалу и композитор-пианист Тыну Найссоо.

Концерты „Эстонский грув 70-80-х“ пройдут 22 декабря в столичном концертном зале Alexela, 25 декабря – в Пярнуском концертном зале, 26 декабря – в Йыхвиском концертном зале и 27 декабря – в тартуском концертном зале „Ванемуйне“.

Eesti Kontsert и Estonian Funk Embassy отдают дань уважения легендам эстонской музыки.