Tallinn Music Week обнародовал расписание музыкальных вечеров TMW 2024
С 3 по 7 апреля в Таллинне пройдет 16-й международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW). Сегодня была обнародована программа музыкальных вечеров фестиваля, а также стартовала двухдневная флэш-распродажа билетов по скидочной цене. До полуночи среды, 13 декабря, в Piletilevi абонементы можно приобрести со скидкой —50%.
Музыкальная часть фестиваля TMW 2024 пройдет с 4 по 6 апреля в концертных залах и клубах Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера и Старого города. В общей сложности в рамках 26 шоукейсов будет представлена музыка от финно-угорских традиционных мотивов до мирового диджиипопа, от европейского джаза и современной музыки до африканской клубной музыки, от балканского рока до восточноазиатских фьюжн-стилей. В центре внимания музыкальной программы — разнообразие эстонской музыкальной культуры и международное сотрудничество.
Музыкальные вечера курируют как хорошо знакомые публике соорганизаторы TMW, так и несколько новичков. В число организаторов из-за рубежа, которые впервые участвуют в программе TMW, входят ведущий европейский фестиваль классической и современной музыки Classical:NEXT, балтийская экспериментальная платформа живой музыки NERDS (North European Resonance and Dissonance Society) и голландское агентство Yugofuturism, занимающееся яркими и авантюрно настроенными музыкантами в Центральной и Восточной Европе.
Основной целью TMW является поддержание разнообразия эстонской музыкальной культуры и международное продвижение эстонских музыкантов и музыкальных организаций. Так самые активные организаторы концертов в Эстонии Damn.Loud объединяют усилия с финским шоукейсом, посвященном мрачной музыке, Blowup в своем клубе Paavli Kultuurivabriku, литовское объединение электронной музыки Club Opium отмечает свое 15-летие в клубе HALL, балтийская сеть, занимающаяся нишевой культурой, Cindy & Kate представляет своих фаворитов в Kivi Paber Käärid, а в клубе Uus Laine выступают лучшие артисты Keychange, международной инициативы по обеспечению гендерного равенства. JV-Promotion, агентство, привлекшее внимание эстонских фолк-исполнителей Puuluup и Trad.Attack!, приглашает публику познакомиться с яркими артистами, родиной которых являются Тайвань и Южная Корея.
Также на TMW организуют свои музыкальные вечера Фестиваль фолк-музыки в Вильянди и межжанровые фестивали Intsikurmu, Võnge, Station Narva и Üle Heli. В очередной раз запланирована пользующаяся популярностью сцена Estonian Funk Embassy, внесут свой вклад и наши музыкальные организации, от Эстонского хорового общества до Финно-угорского общества и Эстонской ассоциации тяжелой музыки. Список исполнителей музыкальной программы будет объявлен в январе и феврале следующего года. Информацию о музыкальных вечерах можно найти здесь.
Сегодня и завтра пройдет флеш-распродажа билетов со скидкой на музыкальные вечера TMW 2024. До полуночи среды, 13 декабря, абонементы можно приобрести со скидкой —50% в Piletilevi.
Программа TMW, проходящая с 3 по 7 апреля 2024 года, состоит из музыкального фестиваля, конференции, посвященной музыкальной индустрии, и городского фестиваля. В интернет-магазине TMW продаются абонементы на музыкальный фестиваль и PRO-абонементы, гарантирующие доступ на музыкальную часть программы и конференцию.