Tallinn Music Week обнародовал расписание музыкальных вечеров TMW 2024

Музыкальная часть фестиваля TMW 2024 пройдет с 4 по 6 апреля в концертных залах и клубах Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера и Старого города. В общей сложности в рамках 26 шоукейсов будет представлена музыка от финно-угорских традиционных мотивов до мирового диджиипопа, от европейского джаза и современной музыки до африканской клубной музыки, от балканского рока до восточноазиатских фьюжн-стилей. В центре внимания музыкальной программы — разнообразие эстонской музыкальной культуры и международное сотрудничество.

Музыкальные вечера курируют как хорошо знакомые публике соорганизаторы TMW, так и несколько новичков. В число организаторов из-за рубежа, которые впервые участвуют в программе TMW, входят ведущий европейский фестиваль классической и современной музыки Classical:NEXT, балтийская экспериментальная платформа живой музыки NERDS (North European Resonance and Dissonance Society) и голландское агентство Yugofuturism, занимающееся яркими и авантюрно настроенными музыкантами в Центральной и Восточной Европе.

Основной целью TMW является поддержание разнообразия эстонской музыкальной культуры и международное продвижение эстонских музыкантов и музыкальных организаций. Так самые активные организаторы концертов в Эстонии Damn.Loud объединяют усилия с финским шоукейсом, посвященном мрачной музыке, Blowup в своем клубе Paavli Kultuurivabriku, литовское объединение электронной музыки Club Opium отмечает свое 15-летие в клубе HALL, балтийская сеть, занимающаяся нишевой культурой, Cindy & Kate представляет своих фаворитов в Kivi Paber Käärid, а в клубе Uus Laine выступают лучшие артисты Keychange, международной инициативы по обеспечению гендерного равенства. JV-Promotion, агентство, привлекшее внимание эстонских фолк-исполнителей Puuluup и Trad.Attack!, приглашает публику познакомиться с яркими артистами, родиной которых являются Тайвань и Южная Корея.