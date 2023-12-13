Пугачеву попросили сделать обращение в новогоднюю ночь

Петицию поддержало уже больше двух тысяч человек.

В петиции написано: „Дорогая Алла Борисовна!

Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые тёмные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете.

В самое волшебное время года, когда загадываются смелые желания и сбываются невероятные мечты, мы хотели бы снова услышать именно ваш голос, объединяющий поколения и ценный для многих людей по всему миру.

Поэтому мы просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках, чтобы каждый россиянин (и не только!) мог посмотреть честное и душевное обращение от важного и дорогого человека“.