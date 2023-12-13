Нагиеву не хватило денег приобрести недвижимость в ОАЭ

По данным СМИ, Нагиев задумался о покупке недвижимости в ОАЭ. В беседе с экспертом по продаже жилья в эмиратах Виктором Шкипиным он пояснил, что готов вложить в квартиру или дом в этой стране до 120 тысяч долларов.