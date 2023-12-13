13.12.2023, 12:06
Нагиеву не хватило денег приобрести недвижимость в ОАЭ(1)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев перестал посещать светские мероприятия, практически не показывается на публике. Вместе с тем, он продолжает активно сниматься в сериалах и рекламе, интересуется недвижимостью.
По данным СМИ, Нагиев задумался о покупке недвижимости в ОАЭ. В беседе с экспертом по продаже жилья в эмиратах Виктором Шкипиным он пояснил, что готов вложить в квартиру или дом в этой стране до 120 тысяч долларов.
Собеседник отметил, что этой суммы недостаточно, необходимо не менее 250 тысяч долларов. Журналисты предположили, что беседа не закончилась заключением договора.