Шоубиз
13.12.2023, 12:06

Нагиеву не хватило денег приобрести недвижимость в ОАЭ

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Lavastus Kõsja Vene Kultuurikeskuses
Lavastus Kõsja Vene Kultuurikeskuses
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi/Eesti Ajalehed

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев перестал посещать светские мероприятия, практически не показывается на публике. Вместе с тем, он продолжает активно сниматься в сериалах и рекламе, интересуется недвижимостью.

По данным СМИ, Нагиев задумался о покупке недвижимости в ОАЭ. В беседе с экспертом по продаже жилья в эмиратах Виктором Шкипиным он пояснил, что готов вложить в квартиру или дом в этой стране до 120 тысяч долларов.

Собеседник отметил, что этой суммы недостаточно, необходимо не менее 250 тысяч долларов. Журналисты предположили, что беседа не закончилась заключением договора.

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