Мощная сила наших стартапов: эстонские зеленые инициативы привезли домой признание мировой общественности

Из Эстонии в число финалистов вошли 10 компаний: CompAct (вдохновляет людей на экологичный выбор на работе), Kwota (сокращает углеродный след от производства материалов), Ringo Eco (многоразовая посуда), FudLoop (шкаф для продуктов), The Rewear Company (платформа для проката детской одежды), Solarstone (солнечные панели, которые выглядят как обычная крыша), Impact Day (крупное мероприятие в поддержку устойчивого мировоззрения), R8 Technologies (программное обеспечение для контроля климата в зданиях), Bikeep (умные стойки для велосипедов).

Вишенкой всего Форума стала церемония признания и награждения бизнесов, пропагандирующих устойчивое развитие. Всего было представлено 18 финалистов – 6 категорий, по 3 представителя в каждой. Оценивало финалистов международное жюри из 52 человек. В его состав вошли представители различных отраслей, включая бизнес, НПО и экологические организации. Оценка заявок и выбор финалистов проводились на основе методологии, разработанной компанией Ernst & Young.

„Baltic Sustainability Awards - это возможность пообщаться, найти совместные решения и вдохновить друг друга. Мы в основном знакомы с местными инициативами, но было очень интересно увидеть, что делается в других странах. Поскольку ответственный и устойчивый бизнес важен для Rimi, мы, как организаторы мероприятия, рады видеть, что в Балтийском регионе уже есть хорошие решения и желание работать вместе и добиваться позитивных изменений“, - говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi Estonia.

Форум включал в себя ряд мероприятий, для поддержания и развития синергии в гик-комьюнити: обсуждения, круглые столы, нетворкинг, презентацию проектов. Мероприятие охватило широкий спектр тем, включая устойчивое городское развитие, стратегии корпоративной устойчивости, переход к климатическим технологиям в регионе Балтии, исследования в области инвестиций в климатические технологии, переход на возобновляемую энергию и многое другое!

Устойчивое развитие — комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Из 6 категорий Эстония забрала с собой победу в двух: „Циркулярная экономика“ и „Городское развитие“. В первой категории победу одержала компания Ringo, которая уже успела ярко заявить о себе на эстонском рынке, а в последней категории победила компания R8 Technologies.

„Мы рады, что нас заметили. Конечно, нам предстоит пройти долгий путь, и мы воспринимаем эту награду как большое поощрение. Признание мотивирует нас продолжать выбранный путь, и мы хотим предложить потребителям много инноваций в новом году. Честно говоря, мы не знали, кто еще будет номинирован в нашей категории, кроме нас, но, в целом, зеленые предприятия хорошо ладят между собой и поддерживают друг друга“, – поделился эмоциями после победы Янек Балынски, основатель Ringo.

Основной целью Ringo сегодня является приучить людей не выбрасывать посуду из доставки: „Мы учим людей не выбрасывать посуду, кофейные стаканчики, также, как людей учили не выбрасывать бутылки. Если наше направление будет все больше развиваться, будет появляться все больше станций сбора посуды, то люди научатся и уже станет нормой после доставки еды сдать посуду в ближайший к дому контейнер“, - говорит Балынски о целях Ringo.

Помимо множества стартапов на Форуме присутствовали и инвесторы, представители компании-акселератора Beamline. Они не только привезли на Форум своих подопечных для перенятия опыта, но и внимательно следили за происходящим, впитывая идеи и фиксируя тренды.

„Если говорить простыми словами, то акселератор – это компания, с помощью которой за короткий срок стартапам дается мощный толчок в развитии. Содействие оказывается не только добрым словом, но и вливанием денег, предоставлением обучающих программ, а также менторством, – рассказала Яна Будковская, управляющий директор Beamline Accelerator. – По статистике, из тысячи идей до первого года доживает только 10 стартапов. В этом бизнесе риск велик, но и выигрыш большой – надо внимательно смотреть и изучать, возможно именно здесь находится новый единорог“