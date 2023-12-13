Аллар и Анна Леванди о посещении родственников в Москве: мы постарались избежать военной темы за столом

Во вторник утром ведущие Пилле Минев, Андрес Пуусепп и Юрген Пярнсалу приветствовали гостя студии Аллара Леванди, чтобы обсудить недавнюю поездку Аллара и его жены Анны Леванди в Москву. Они ездили навестить семью Анны.

В эфире Аллар рассказал, что поездка состоялась в сентябре этого года. „Мы пересекли [границу] на автобусе очень легко и просто“, – сказал он, добавив, что их первым пунктом назначения был Петербург, откуда они продолжили путь на поезде. Поездка прошла быстро - границу пересекли, поездка на автобусе заняла 4-5 часов. „Ты сидишь, смотришь фильмы, и все в порядке“, – описал поездку на автобусе Аллар.

Поездка включала в себя визит к родителям Анны, которые живут в Москве. „Мы собрались вместе и заранее приняли решение, что вообще не будем говорить на эти темы (о войне - ред.). Но в какой-то момент все равно... Это общество до сих пор кажется относительно спокойным, потому что они уверены в том, что делают. И, в конце концов, нет смысла всем морочить голову по этому поводу. Но на определенном этапе, когда мы все сидим за столом после небольшой рюмочки, некоторые люди чувствуют необходимость что-то прояснить и обсудить. И тогда мы говорим: „Стоп!“. Мы знаем вашу точку зрения, в этом нет смысла, это ни к чему не приведет. Если вы хотите поспорить - пожалуйста. Но если вы просто пришли поздравить с днем рождения, то смысла в таких вещах нет“, - сказал Аллар, добавив, что при общении с родителями Анны военная тема была исключена.

Подробнее об отношениях между собой и с семьей, изменившихся из-за войны, в январе этого года Анна Леванди рассказала в программе ETV „UV faktor“. Тогда тренер по фигурному катанию Анна Леванди, уроженка Москвы, рассказала, что последний раз навещала мать и братьев в России в 2021 году. „Очень грустно, но все стало черно-белым. 24 февраля провело между нами толстую линию. Было очень больно, но сейчас я пытаюсь что-то изменить. Это начинает влиять на меня, потому что я не хочу жить в конфликте с близкими. Это мои родственники. Моим родителям 80 лет, и они, конечно, проживут еще долго, но их реакция меня задевает. Моя мама образованный, умный человек и педагог. Как можно оправдать войну? Для меня это было шоком! Как ты можешь идти войной на своих братьев?“ Анна не могла понять, что происходит.