Миллиард на гастролях! Тейлор Свифт побила рекорд Элтона Джона
Мировой тур Тейлор Свифт „The Eras“ вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю. Об этом сообщает Guinness World Records.
В рамках гастролей фанаты купили в общей сложности 4,3 миллиона билетов. В издании отметили, что исполнительница посетила 24 города и провела 60 концертов. Предыдущий рекорд (939 млн долларов) принедлежал прощальнму туру Элтона Джона, который из-за пандемиии растянулся на пять лет. Свифт же, можно сказать, только начала: тур стартовал в марте 2023 года и должен продлиться до конца 2024.
33-летняя певица является обладательницей 12 статуэток „Грэмми“. Исполнительница также стала одной из самых высокооплачиваемых артисток мира.
Не так давно певица выпустила в прокат концертный фильм. Картина The Eras Tour уже в первые выходные собрала 125 миллионов долларов.