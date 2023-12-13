Миллиард на гастролях! Тейлор Свифт побила рекорд Элтона Джона

В рамках гастролей фанаты купили в общей сложности 4,3 миллиона билетов. В издании отметили, что исполнительница посетила 24 города и провела 60 концертов. Предыдущий рекорд (939 млн долларов) принедлежал прощальнму туру Элтона Джона, который из-за пандемиии растянулся на пять лет. Свифт же, можно сказать, только начала: тур стартовал в марте 2023 года и должен продлиться до конца 2024.