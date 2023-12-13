Звезда ситкома „Бруклин 9−9“ Андре Брауэр умер на 62-м году жизни

Актер родился в Чикаго 1 июля 1962 года и окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение.

Самой известной ролью Брауэра стала игра капитана Рэймонда (Рэя) Холта в сериале „Бруклин 9−9“, который выходил с 2013 года. Это ситком на полицейскую тематику, который был удостоен двух премий „Глобус“. Также актер исполнил роль детектива убойного отдела Фрэнка Пэмблтона в сериале „Убойный отдел“ и роль лечащего врача главного героя в сериале „Доктор Хаус“.

Он был дважды удостоен телевизионной премии „Эмми“ за участие в сериалах „Убойный отдел“ и „Вор“.

Брауэр был женат на актрисе Эми Бребсон. В их семье родились трое сыновей.