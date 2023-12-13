Умер создатель „Бандитского Петербурга“ Андрей Константинов

Андрей Константинов родился 30 сентября 1963 года в Астраханской области. В 1980 году после окончания школы Константинов поступил в Ленинградский государственный университет на кафедру арабской филологии Восточного факультета. Через год перешел на кафедру истории стран Ближнего Востока.

В 1993 году Константинов в газете „Смена“ руководил криминальным отделом, который сам же и создал. С июня 1994 по июнь 1996 года он — собственный корреспондент газеты „Комсомольская правда“ по Петербургу и северо-западу России. В июне 1996 года по его инициативе была создана Служба журналистских расследований. С февраля 1998 года Константинов являлся гендиректором и главредом „Агентства журналистских расследований“. Кроме того, Константинов — автор книг „Преступный мир России“, „Бандитский Петербург“, „Адвокат“, „Адвокат-2“, „Журналист“, „Журналист-2“, „Сочинитель“ и „Сочинитель-2“.

Экранизированы также романы и циклы романов „Свой-чужой“, „Лапушки“, „Тульский Токарев“, „Наружное наблюдение“, „Умельцы“, „Фронтовая любовь“.

Интересно, что настоящая фамилия писателя — Баконин. Но с ней произошла удивительная история. Фамилию, как это принято, взяла супруга. После развода и долгого отсутствия в Петербурге Андрей понял, что женщина стала настолько известной, что уже он будет пользоваться фамилией и быть в тени экс-супруги. Поэтому свою „родную“ фамилию он оставил ей, а себе взял фамилию матери.