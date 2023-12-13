13.12.2023, 14:52
Конфеты за стихи: Дед Мороз Арди ждет гостей в парке Лёвенру(1)
ФОТО: Erakogu
Дед Мороз Арди ждет всех в гости перед сценой в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а) 15 декабря с 16 до 18 часов, а также 17 декабря с 12 до 14 часов. Это традиционное мероприятие, организованное управой района Кристийне, которое является бесплатным для посетителей.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, это мероприятие дает семьям повод выйти из дома и вместе весело провести время. „Встреча с настоящим Дедом Морозом – приятное и запоминающееся событие для детей“, – добавил Рийбе.
Вспоминайте детские стихи и приходите в гости к Деду Морозу!
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