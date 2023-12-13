Конфеты за стихи: Дед Мороз Арди ждет гостей в парке Лёвенру

Дед Мороз Арди ждет всех в гости перед сценой в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а) 15 декабря с 16 до 18 часов, а также 17 декабря с 12 до 14 часов. Это традиционное мероприятие, организованное управой района Кристийне, которое является бесплатным для посетителей.