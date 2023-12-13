Лечиться до конца жизни: врачи вынесли „приговор“ Леониду Агутину

По данным канала, артист чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе и готовится к новогодним корпоративам и концертам в Сочи и Дубае, которые оказались было под угрозой отмены. Источник из окружения Агутина уточнил, что операция на сосудах ног прошла хорошо, однако теперь певцу необходимо принимать антикоагулянты, которые будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов. Впрочем, это стандартный метод для „сердечников“, практически каждый из которых знаком с ацетилсалициловой кислотой (более всего известной как аспирин) не только как со средством для снижения температуры.