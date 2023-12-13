13.12.2023, 16:43
Всемирно известного писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании(2)
ФОТО: | Scanpix
Во Франции начали расследование против французского писателя Фредерика Бегбедера, его обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет газета Le Figaro.
По данным журналистов, заявление на мужчину написали в конце июля. Женщина говорит, что провела ночь с писателем летом прошлого года. У них якобы был половой акт по обоюдному согласию, за которым последовал второй акт, который произошел, когда она спала, и на который она не давала своего согласия.
Сегодня утром Бегбедера взяли под стражу, было начато предварительное расследование по статье „изнасилование“. Впоследствии писателя освободили, в прокуратуре заявили, что он „пользуется презумпцией невиновности“ и оспаривает выдвинутые против него обвинения.