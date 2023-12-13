Шоубиз
13.12.2023, 16:43

Всемирно известного писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании

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Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер
ФОТО: MARTIN BUREAU | Scanpix

Во Франции начали расследование против французского писателя Фредерика Бегбедера, его обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным журналистов, заявление на мужчину написали в конце июля. Женщина говорит, что провела ночь с писателем летом прошлого года. У них якобы был половой акт по обоюдному согласию, за которым последовал второй акт, который произошел, когда она спала, и на который она не давала своего согласия.

Сегодня утром Бегбедера взяли под стражу, было начато предварительное расследование по статье „изнасилование“. Впоследствии писателя освободили, в прокуратуре заявили, что он „пользуется презумпцией невиновности“ и оспаривает выдвинутые против него обвинения.

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