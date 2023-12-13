СМИ: Пугачева планирует перевезти семью в Лондон

„Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров“, — заявил близкий друг Пугачевой.

Основатель агентства недвижимости Success Finance Ибрагим Бадалов, в свою очередь, рассказал, что в среднем особняк в хорошем районе Лондона с 5 спальнями стоит примерно 12 млн евро. На окраине столицы Великобритании похожая недвижимость дешевле — она обойдется в 5 млн.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Пугачеёой уехали в Израиль. В ноябре 2023 года они переправились на Кипр, где купили апартаменты за 10 млн евро. Недвижимость расположена в башне „One“ элитного жилого комплекса города Лимасол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.