19-летняя блогерша умерла после экстренной операции

„С глубокой печалью вынужден сообщить вам о кончине моей любимой дочери Софии“, - рассказал ее отец, мэр бразильского города Каукайи Витор Валим.
Журнал People пишет, что предварительная причина смерти - осложнения после трансплантации печени. О том, что девушке нужна такая операция, Витор сообщил 5 декабря. Через два дня он сказал, что донорский орган нашли и операция прошла успешно.
Девушка изучала право и мечтала стать юристом. В соцсетях она делилась фотографиями путешествий, советами по красоте и поддержанию фигуры.