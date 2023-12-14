Шоубиз
14.12.2023, 09:05

19-летняя блогерша умерла после экстренной операции

 
ФОТО: Instagrami ekraanitõmmis

19-летняя популярная блогерша из Бразилии Мария София Валим умерла в 19 лет после операции. Девушке делали экстренную операцию по пересадке печени, пишет „МК“.

„С глубокой печалью вынужден сообщить вам о кончине моей любимой дочери Софии“, - рассказал ее отец, мэр бразильского города Каукайи Витор Валим.

Журнал People пишет, что предварительная причина смерти - осложнения после трансплантации печени. О том, что девушке нужна такая операция, Витор сообщил 5 декабря. Через два дня он сказал, что донорский орган нашли и операция прошла успешно.

Девушка изучала право и мечтала стать юристом. В соцсетях она делилась фотографиями путешествий, советами по красоте и поддержанию фигуры.

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