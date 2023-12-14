Скандал на Евровидении! Исландские музыканты призывают бойкотировать конкурс из-за Израиля

Ассоциация композиторов и авторов текстов Исландии направила общественному телерадиовещателю страны свое обращение. В нем свою позицию они объяснили тем, что выступают против „убийств мирных жителей в Секторе Газа“, передает meta.ua.

Организация заявляет, что считает „своим долгом выступить против войны и убийства гражданских лиц и невинных детей“.

Известно, что Исландия неоднократно критиковала Израиль за военную кампанию в анклаве, цель которой заключается в полном уничтожении террористической группировки ХАМАС.

А в 2019 году исландец Хатари держал палестинские флаги во время „Евровидения“ в Тель-Авиве, за что на него были наложены санкции.

Зато европейский вещательный союз, который ежегодно организует шоу, заявил, что Израиль будет участвовать в конкурсе 2024 года, несмотря на призывы запретить стране участвовать в конкурсе.