Мярт Аванди рассказал, как у него появилась наркозависимость: когда ты зашел в тупик, то становишься очень легкой добычей

В интервью Pealinn Аванди раскрыл, как он решился рассказать о своей наркозависимости на телевидении. „Это интервью для „Pealtnägija“ было результатом принятого несколько месяцев ранее решения. Я был уверен, что это надо сделать. Решение все рассказать появилось из-за того, потому что жизнь наркозависимого в Эстонии сложнее, чем где-либо еще. У нас норовят навесить на зависимых клеймо позора. Клеймо навешивают из-за того, что наркотики нелегальны“, - сказал актер и добавил, что людей пугает тема наркотиков.

„Чем больше мы навешиваем клеймо позора на зависимых, тем больше появляется тайных зависимых. Они ни за что в жизни не решаться признать свою ошибку, если их за это сразу же смешают с грязью. И я боялся этого много лет. Я думал, что не знаю, что будет, когда это станет известным. Что станет с моим добрым именем? Когда я наконец освободился от зависимости, то я этого больше не боялся. И не боюсь до сих пор“, - сказал Аванди, снявшийся в десятках фильмов и сериалов.

По словам Аванди, его интервью имело большое влияние. „Около полусотни зависимых обратились ко мне по электронной почте или по телефону. Спрашивали, как я получил помощь. Я попытался им помочь, насколько мог“, - сказал он.

Что касается того, как у него появилась наркозависимость, Аванди сказал, что зависимость никогда не возникает на пустом месте. „Кокаин создает такое чувство, что все в порядке. Кажется, что все хорошо, возникает эйфория. И это возникает по щелчку, за долю секунды. Когда у меня началась зависимость, мне это было как раз очень необходимо. Я имею в виду все смерти близких, которые тогда произошли. Тогда кокаин был отличным средством, которое сразу работало. Когда ты в глубокой депрессии, зашел в тупик, то просто становишься очень легкой добычей. От этого и началась зависимость, в эту ловушку попасть очень легко. К счастью, теперь это в прошлом“, - поведал актер.