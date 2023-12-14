СМИ: Том Круз встречается с дочерью экс-депутата „Единой России“

Около 9 часов вечера они пришли вместе на вечеринку в Лондоне. По словам одного из гостей мероприятия, „они были неразлучны“, пишет „Рамблер“.

„Явно пара“, — поделился инсайдер.

Он обратил внимание на одержимость актера девушкой. Они всю ночь танцевали, отметил источник. Пара ушла с мероприятия лишь к утру.

Как уточняется в публикации, на самом торжестве присутствовали в основном русскоязычные люди. Также подчеркивается, что Круз был очень вежлив с остальными присутствующими.

Ранее Круза заподозрили в романе с певицей Шакирой. Слухи об этом начали распространяться после того, как они были вместе замечены на одном из этапов „Формулы-1“